Четыре украинских ресторана номинированы на мировую премию за лучший дизайн

Сразу 4 украинских ресторана номинированы на мировую премию за лучший дизайн Restaurant & Bar Design Awards.

За премию соревнуются тысячи лучших ресторанов во всем мире.

Один из таких Spicy NoSpicy с концептом пряных азиатских блюд. На стене – более полусотни видов специй. Главный дизайнер сравнивает ресторан с едой, а себя – с шеф-поваром, который приправляет интерьер.

Второй – азиатский ресторан НАМ. Он – как французская вилла на побережье Вьетнама. 6-метровые потолки, много пространства, зелени, камни. Стулья из ротанга, как шезлонги на пляже. Светильники – в форме рыболовных сетей. На стенах – огромные фрески на тему рыбацкой деревушки.

Следующий – самый крупный японский ресторан в Украине – Fujiwara Yoshi. Почти тысячу квадратных метров и большие аквариумы с морскими жителями, уединенные комнаты-татами, куда пускают босиком. И зимний сад.

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Еще один – одесский ресторан с французским шармом – как уютный загородный дом в стиле прованс. В Frebule – простота и нарядность в одном флаконе. С потолка свисают белые простыни, а стены аутентичные, начало 19 века.

Каждый из этих ресторанов может получить мировую премию за лучший интерьер, победителей дизайнерского Оскара объявят в октябре.

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