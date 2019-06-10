Безопасны ли прогулочные катера в Одессе – результаты проверки

В Одессе – в разгаре курортный сезон. Ежедневно на отдых приезжают сотни туристов. Одной из самых популярных развлечений среди отдыхающих являются морские прогулки вдоль одесского побережья.

За 2 месяца до начала курортного сезона, с причала Одесского морского вокзала начинают курсировать прогулочные пассажирские суда. Выбор разнообразен – от крупных яхт до небольших катеров. Перед началом сезона их проверяют – проверяют техническое состояние и меры безопасности. Впрочем, на этом проверки не заканчиваются.

Инспекции устраивают и на причале, и просто в море. Согласно законодательству, на каждом судне количество спасательных жилетов должно быть такое же, сколько посадочных мест. Кроме них должны быть детские и для младенцев. Их хранят под сиденьем.

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Средства безопасности – плоты, жилеты и спасательные круги проходят ежегодную сертификацию и на каждом орудии стоит соответствующая маркировка.

Обязательным требованием для всех судов – является наличие средств противопожарной безопасности.

На катере современное радиолокационное оборудование, в случае аварийной ситуации мгновенно передает сигнал SOS на берег. А пассажирам перед каждым выходом в море экипаж проводит инструктаж по технике безопасности.

Наиболее популярны морские прогулки с июля по концу августа.

К слову, как проверить туроператора и на что обратить внимание, покупая путевку.

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