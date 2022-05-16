Безопасно ли киевлянам возвращаться в столицу: Кличко о ситуации в городе

Киев восстанавливается от вражеских обстрелов и понемногу возвращается к обычной жизни. С сегодня в столице проезд в общественном транспорте снова стал платным, а в город активно возвращаются киевляне.

Городской голова Киева Виталий Кличко объяснил, как на работе коммунальных предприятий отразился бесплатный проезд в общественном транспорте, какие есть потери и сможет ли город компенсировать оплату коммунальщикам.

– Непопулярное решение, но сейчас транспорт возобновляет свою работу, уменьшился интервал между поездами в метрополитене. Мы открываем все больше маршрутов, которые позволяют передвигаться жителям по Киеву. Мы вынуждены сделать транспорт платным. Это обошлось городу в 0,5 млрд грн ежемесячно. Мы понимаем, что сейчас поднялись цены на топливо и электроэнергию, нам нужно выплачивать заработную плату, экономика города не работает. Крайне важно запустить экономические процессы. Но повышать тарифы не будем, они остаются на том же уровне.

Мэр столицы рассказал, каким будет промежуток времени между поездами в Киевском метрополитене.

– Мы сейчас уменьшаем интервал, на трех ветках метро будет по-разному. Если поезд направлялся один раз в полчаса, то сейчас мы будем уменьшать. Интервал между поездами составит не более 10 минут. Во время воздушной тревоги турникеты будут опускаться, поэтому каждый сможет зайти для укрытия. Но в это время поезда метрополитена не будут работать.

По его словам, столица оживает, а киевляне возвращаются домой. Мэр Киева объяснил, остается ли угроза вражеских ракетных ударов по городу.

– Если есть возможность остаться в более безопасных местах – оставайтесь. Если есть желание вернуться домой – мы не можем возразить. Но я хочу предупредить: Киев пока не может обеспечить 100% безопасность. Мы не исключаем вражеские ракетные атаки, которые могут попасть по домам, как это было в прошлые недели. Такая вероятность остается. Наши воздушные силы работают. Надеемся, что в ближайшее время будут образцы западной воздушной обороны, тогда Киев станет еще более защищенным. Еще остается комендантский час и запрет на посещение лесов в окрестностях Киева, потому что продолжается разминирование.

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