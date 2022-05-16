Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 82 день войны
Убили Убили
229 детей
Ранили Ранили
>421 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
3 541 взрослых
Факты / Видео / Украина / Общество

Безопасно ли киевлянам возвращаться в столицу: Кличко о ситуации в городе

Юля Захарченко редактор ленты

Киев восстанавливается от вражеских обстрелов и понемногу возвращается к обычной жизни. С сегодня в столице проезд в общественном транспорте снова стал платным, а в город активно возвращаются киевляне.

Городской голова Киева Виталий Кличко объяснил, как на работе коммунальных предприятий отразился бесплатный проезд в общественном транспорте, какие есть потери и сможет ли город компенсировать оплату коммунальщикам.

– Непопулярное решение, но сейчас транспорт возобновляет свою работу, уменьшился интервал между поездами в метрополитене. Мы открываем все больше маршрутов, которые позволяют передвигаться жителям по Киеву.

Мы вынуждены сделать транспорт платным. Это обошлось городу в 0,5 млрд грн ежемесячно. Мы понимаем, что сейчас поднялись цены на топливо и электроэнергию, нам нужно выплачивать заработную плату, экономика города не работает. Крайне важно запустить экономические процессы. Но повышать тарифы не будем, они остаются на том же уровне.

Мэр столицы рассказал, каким будет промежуток времени между поездами в Киевском метрополитене.

– Мы сейчас уменьшаем интервал, на трех ветках метро будет по-разному. Если поезд направлялся один раз в полчаса, то сейчас мы будем уменьшать. Интервал между поездами составит не более 10 минут. Во время воздушной тревоги турникеты будут опускаться, поэтому каждый сможет зайти для укрытия. Но в это время поезда метрополитена не будут работать.

Фото: Depositphotos

По его словам, столица оживает, а киевляне возвращаются домой. Мэр Киева объяснил, остается ли угроза вражеских ракетных ударов по городу.

– Если есть возможность остаться в более безопасных местах – оставайтесь. Если есть желание вернуться домой – мы не можем возразить. Но я хочу предупредить: Киев пока не может обеспечить 100% безопасность. Мы не исключаем вражеские ракетные атаки, которые могут попасть по домам, как это было в прошлые недели. Такая вероятность остается.

Наши воздушные силы работают. Надеемся, что в ближайшее время будут образцы западной воздушной обороны, тогда Киев станет еще более защищенным. Еще остается комендантский час и запрет на посещение лесов в окрестностях Киева, потому что продолжается разминирование.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Россияне обстреляли Северодонецк — не менее 10 погибших
Россияне обстреляли Северодонецк — не менее 10 погибших
РФ собирается возобновить атаку на Изюм и сдержать наступление ВСУ возле Харькова – Генштаб
РФ собирается возобновить атаку на Изюм и сдержать наступление ВСУ возле Харькова – Генштаб
Излишняя информация может навредить: Маляр о ходе операции по спасению защитников Азовстали
Излишняя информация может навредить: Маляр о ходе операции по спасению защитников Азовстали
Люди не спешат возвращаться домой — психолог рассказала, почему не нужно их критиковать
Люди не спешат возвращаться домой — психолог рассказала, почему не нужно их критиковать
Украинские защитники ударили по вражескому составу боеприпасов под Херсоном — ВСУ
Украинские защитники ударили по вражескому составу боеприпасов под Херсоном — ВСУ
Последняя перед решающим сражением: что означает длительная фаза войны и когда она завершится
Последняя перед решающим сражением: что означает длительная фаза войны и когда она завершится
В РФ от оккупантов требуют возврата средств, полученных за ранение — СБУ
В РФ от оккупантов требуют возврата средств, полученных за ранение — СБУ
Все, что принадлежит нам, должно быть нашим: Кулеба отвергает любые уступки России
Все, что принадлежит нам, должно быть нашим: Кулеба отвергает любые уступки России
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка