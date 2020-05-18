Достаточно ли в ГСЧС авиатехники для тушения пожаров и где можно пополнить ее арсенал

Этой весной пожары уже принесли большие потери. Пожары на Житомирщине и в Зоне отчуждения тушили рекордно долго. В среднем, до сих пор этот процесс занимал 4-5 дней.

Впереди недождливое лето и, очевидно, такая же осень. Поэтому не исключено, что к стихиям такого масштаба нужно быть готовым. В таких случаях привлекают авиацию, и на этот раз без нее не обошлось.

Сегодня у украинских спасателей 4 вертолета и 4 самолета. Самолеты производства Антонов. Но вот достаточно ли этой техники и где можно пополнить авиационный арсенал спасателей — смотрите в сюжете Оксаны Михайловой.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что пожары в Чернобыльской зоне и на Житомирщине локализованы.