Готовы ли украинские детские лагеря к работе с карантинными ограничениями

Представители детских учреждений отдыха, готовы принимать детей на оздоровление и хотят четких правил работы. Ведь сейчас они несут миллионные убытки, а 20% лагерей уже не откроются, потому что потеряли драгоценное время и не смогут выйти на рентабельность. Однако, большинство же готовы открываться. Закупают антисептики, маски, вводят дистанционные новации.

Подметают, моют и дезинфицируют. Лагерь Джерело Киевской области готовится к приему детей.

К работе в условиях карантина готовы. Пока четких правил от Минздрава не имеют, ориентируются на ограничение для гостиниц и детских садов. Температуру будут мерить каждые 4 часа, взяли на работу двух медиков. А еще — дезинфекция каждые 2 часа, частое проветривание. Докупили постельное белье, ее теперь будут менять чаще.

У столовой обустроили летние площадки. Закупили и маски, но это лишь для персонала.

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Ждут открытия и в оздоровительном центре Орленок на Николаевщине. Детей будут принимать со справкой от семейного врача и результатами флюорографии. Перед пищеблоком обустроят места с дезинфекторами и одноразовыми полотенцами. Столы расставят по карантинным требованиям — полтора метра друг от друга.

Вместо 500, как было в прошлом году, здесь будут отдыхать 290 детей. До сих пор непонятно устраивать ли концерты и показы фильмов и как будут работать кружки и спортивные секции.

Детский лагерь Водограй на Закарпатье. В номерах со всеми удобствами по 3-4 ребенка. При необходимости их переоборудуют. Пока этого не делают, потому что не знают, какими будут требования по размещению малышей.

К работе готова кухня и столовая. Окна чистые, и их в очередной раз протирают. В лагере дезинфекторы были и до карантина, теперь закупили их еще больше, с запасом. Заработать лагерь уже готов хоть завтра. Главное, чтобы разрешили.

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