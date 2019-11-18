Может ли БМП подбить танк: военные учения возле передовой

Уже несколько лет подряд так называемые мешки или панцирники отведенные с передовой. Но угроза танкового прорыва всегда есть. Чтобы отведенные подразделения не теряли навыков, проводят учебные бои.

По легенде, оккупационная армия осуществляет танковый прорыв на украинскую линию обороны. Одним выстрелом противник разминирует минно-взрывные заграждения, подтягивает танки и БМП. Пока на помощь к передовой подходят украинские танки, сдерживает прорыв наша боевая машина пехоты.

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Украинские танки выезжают на огневой рубеж и берут противника на полукольцо. Противник повержен.

Боевая машина пехоты 2 имеет пушку 30 миллиметров – этот калибр меньше в 4 раза, чем у танка, но если знать, куда целиться, подбить танк возможно. Сегодняшние учения – не только тренировки навыков резерва, это и уверенность для передовой, они держат рубеж не в одиночестве.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как на Закарпатье прошли масштабные учения территориальной обороны.

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