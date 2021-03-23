Нужна ли срочная вакцинация тем, кто переболел Covid-19

В Украине началась вторая волна вакцинации от коронавируса. Иммунизация продолжается медленно. В то же время в стране уже почти 1,4 тыс. повторных случаев.

Люди, которые уже переболели, и не один раз, с вакцинацией не спешат.

— Сейчас есть антитела и эту волну вакцинации я пропускаю. Но я буду смотреть за тем, какие вакцины будут появляться, — рассказала Светлана Гук, руководитель Центра респираторной медицины и аллергологии больницы Феофания.

Вирусолог Алла Мироненко говорит, что не стоит торопиться с прививкой тем, кто уже переболел, отметив, что отсутствие антител — не всегда является немедленной рекомендацией для вакцинации.

По ее словам, иммунная защита сохраняется даже в течение года, возможно, и больше, поскольку она состоит не только из антител, но и из клеточного иммунитета на слизистых оболочках.

Поэтому она сейчас не советует делать прививки тем, кто переболел полгода назад.

Директор Центра по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) Рошель Валенски соглашается с мнением Мироненко.

— Переболевшие меньше рискуют повторно заразиться в течение нескольких месяцев после выздоровления, поэтому можно отложить вакцинацию. И при этом надо носить защитные маски, соблюдать социальную дистанцию и избегать скопления людей, — подчеркнула она.

Кстати, в Италии, Франции и Испании будут вводить только одну дозу вакцины людям, которые переболели коронавирусом 3-6 месяцев назад. По мнению экспертов, для иммунной системы эта единственная доза будет играть роль напоминания, как бороться с вирусом.

Исследования показали, что уровень антител у переболевших врачей возрастал в пять раз после одной прививки.

22 марта в Украине начался второй этап вакцинации от коронавируса.

Делают прививки семейным врачам, работникам социальной сферы и людям, которым более 80 лет.

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