Стоит ли покупать газ на зиму: что значит предложение Нафтогаза

Купить газ летом и сэкономить на отоплении дома зимой. Запастись голубым топливом на отопительный сезон отныне может не только государство в целом, но и каждый украинец напрямую.

Нафтогаз запускает новую услугу для бытовых потребителей – так называемый газовый запас. Люди смогут подписаться на необходимый объем топлива заранее по летним, выгодным ценам, а употребить его в отопительный сезон, когда газ обычно дорожает. Потенциальная экономия может достичь 25%, – говорят специалисты.

Такую услугу Нафтогаз уже несколько месяцев предоставляет промышленным потребителям. Те газовый запас оценили и сделалу предоплату на десятки миллионов кубометров топлива. Они зарезервированы в подземных хранилищах и ждут зимы.

Теперь же сделать собственные запасы в подземке сможет каждый желающий. Бытовые потребители могут приобрести на зиму до 25 тыс. кубов газа и неплохо сэкономить.

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Охватить новой услугой Нафтогаз надеется всю страну – с большинством газсбытов уже договорились о сотрудничестве. Потребителю достаточно обратиться в Центр обслуживания клиентов, подписать дополнительное соглашение об услуге и внести предоплату. И тогда за подорожание газа зимой можно будет не волноваться.

Дополнительную информацию об услуге можно найти на сайте gas.ua, или обратившись к своему газсбыту.

Специалисты такие инициативы приветствуют. Мол, Украина понемногу, но приближается к Европе, где за потребителя борются. Окончательно перейти к европейской модели рынка газа Украина имеет шанс уже с мая следующего года. Именно тогда заканчивается действие так называемых специальных обязанностей – то есть ручного регулирования цены на газ.

Специалисты надеются, что потребители получат возможность самостоятельного выбора поставщика газа, а в случае необходимости – быстро его менять. Все зависит от цены и качества конкретной компании. И тогда украинцы будут выбирать поставщика газа, как сейчас – интернет-провайдера.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Нафтогаз анонсировал новые тарифы на газ.

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