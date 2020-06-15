Сложно ли сдавать экзамены онлайн и реально ли оценить знания студентов

В этом году студентам приходится сдавать экзамены онлайн. Для большинства это большой вызов. Многие признаются, что с марта занятия в вузах кое-где вообще не проводились, им только сбрасывали задания. Поэтому разбираться со всем приходилось самим.

И вот — время экзаменов. Решать задачи, показывать чертежи или даже играть на скрипке приходится через веб-камеру. Впрочем, если сдать теорию дистанционно как-никак возможно, то с практикой получится не у всех.

Видео сдачи экзаменов обязательно записывается, его вносят в учебную базу, чтобы потом не возникло недоразумений с оценкой. Обычно, экзамены состоят из двух частей: тестов и устного ответа. Возможности списать или где-то подсмотреть у студентов минимальные, — отмечают преподаватели.

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Если же для технарей онлайн-сессия не проблема, то для студентов творческих специальностей — большой вызов. В столичной академии музыки им. Глиэра профессора слушают игру музыкантов на видеозаписи. Если же нужно оценить ансамбль — студенты пишут каждый свою партию отдельно, а затем, как умеют, сводят в одно. Проблема еще и в технике — звук не всегда хорошо записан, и не у всех дома есть нужный музыкальный инструмент.

Немало хлопот и у будущих врачей. Чтобы те не жульничали на экзамене, им придется не просто рассказывать теорию, но и решать ситуативные задачи — кейсы. А вот писать единый государственный квалификационный экзамен, так называемый Крок, будут с дистанцией, со средствами индивидуальной защиты, в малых группах и исключительно офлайн.

Физики и химики в этом году будут без лабораторных, студенты-археологи, скорее всего, не поедут на раскопки, будущие артисты лишены спектаклей, а скульпторы — работы в мастерской. Без летней педагогической практики остались и будущие учителя: детские оздоровительные лагеря так и не открылись.

Учебная онлайн-платформа Coursera с 1 июня открыла бесплатный доступ к более 3,8 тыс. сертифицированных курсов по десяткам предметов и дисциплин. Об этом говорится на сайте ресурса.

Кроме курсов, в открытом доступе появились 150 интерактивных экспертных проектов и более 400 специализаций. Бесплатное пользование продлится до 31 июля.

В Украине учится более миллиона студентов и большая часть из них не хочет оставаться здесь после окончания учебы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с ректорами ведущих украинских университетов.

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