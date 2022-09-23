Выгонят ли Россию из ООН: результаты недели дебатов на Генассамблее

Необходимость реформировать ООН и война России против Украины стали одной из основных тем на неделе дебатов, которые продолжаются на 77-й сессии Генассамблеи в Нью-Йорке.

Украинская делегация, хоть была и малочисленной, но окружена вниманием мировых лидеров и СМИ. Представители Украины провели десятки встреч, чтобы рассказать миру зверства русской армии.

В частности, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился с китайской делегацией, а премьер-министр Денис Шмигаль – с японской. Первая Леди Елена Зеленская посетила Мемориал 11 сентября в Нью-Йорке и провела пресс-конференцию по результатам встреч с мировыми лидерами.

Члены ООН заверили, что будут оказывать Украине военную помощь, а в будущем смогут инвестировать восстановление украинских городов. Премьер-министр Денис Шмигаль рассказал о плодотворных переговорах с генсеком организации и другой командой.

В ходе дебатов лидеров стран президент Мексики призвал ООН создать комитет для диалога и мира в Украине. А премьер-министр Ирландии Михал Мартин призвал называть вещи своими именами. Он подчеркнул, что это Путин пытается изменить границы суверенного государства, чем нарушает устав ООН.

— Мы столкнулись с жестокими властями экспансионизма, которые захватили и оккупировали территорию мирного соседа. Все государства, особенно маленькие, такие как мое, должны бояться допустить ситуацию, когда сильный может терроризировать слабого, где могут нарушать суверенитет и безнаказанно пренебрегали уставом ООН, подчеркнул Михал Мартин.

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