Есть ли в Украине новые штаммы Covid-19 и почему мы не исследуем мутации

В Украине официально не зафиксировано британского, бразильского и южноафриканского штаммов Covid-19.

Они устойчивы к уже разработанным вакцин и распространяются быстрее.

Так, разработчики вакцины AstraZeneca заявили, что их препарат менее действенный к штамму из Южной Африки. На британскую мутацию хорошо действует Pfizer, а вот на бразильскую – хуже. Ее, говорят ученые, можно настроить.

В Украине лабораторий, которые исследовали мутации, нет. Центр общественного здоровья направляет образцы в референс-лаборатории Всемирной организации здравоохранения. Но там надо дождаться очереди, потому лаборатории загружены. Такие исследования Украина заказывала уже дважды. В первом исследовании участвовало девять областей, во втором – все области. Результаты последнего еще не поступили.

ВОЗ советует всем странам отслеживать мутации вируса, чтобы эффективно планировать противоэпидемические мероприятия и решать, какой вакциной лучше прививать людей.

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По мнению директора Института биохимии им. А.В. Палладина НАН Украины Сергея Комисаренко, в Украине изучать мутации вполне возможно. Надо только купить мощные секвенаторы и подучить персонал.

Свою помощь уже предлагали в Институте молекулярной биологии и генетики. Еще летом они заключили соглашение с Министерством здравоохранения для детекции коронавируса. Однако в Минздраве на предложение Академии наук еще не ответили.

К концу года Украина должна закупить оборудование для исследования мутаций коронавируса.

16 февраля в Великобритании заявили о появлении еще одного штамма коронавируса. Новый вариант вируса В1525 исследуют ученые университета Эдинбурга.

Обнаруженный вид подобный известному британскому штамму, но исследователи утверждают, что такая же мутация присутствует в разновидностях, которые обнаружили в Южной Африке и Бразилии. Благодаря видоизменениям в спаечном белке вирусу легче избегать антител, которые создает организм. Подробнее о новом штамме коронавируса в Британии читайте в материале Фактов ICTV.