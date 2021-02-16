Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина / Общество

Есть ли в Украине новые штаммы Covid-19 и почему мы не исследуем мутации

В Украине официально не зафиксировано британского, бразильского и южноафриканского штаммов Covid-19.

Они устойчивы к уже разработанным вакцин и распространяются быстрее.

Так, разработчики вакцины AstraZeneca заявили, что их препарат менее действенный к штамму из Южной Африки. На британскую мутацию хорошо действует Pfizer, а вот на бразильскую – хуже. Ее, говорят ученые, можно настроить.

В Украине лабораторий, которые исследовали мутации, нет. Центр общественного здоровья направляет образцы в референс-лаборатории Всемирной организации здравоохранения. Но там надо дождаться очереди, потому лаборатории загружены. Такие исследования Украина заказывала уже дважды. В первом исследовании участвовало девять областей, во втором – все области. Результаты последнего еще не поступили.

ВОЗ советует всем странам отслеживать мутации вируса, чтобы эффективно планировать противоэпидемические мероприятия и решать, какой вакциной лучше прививать людей.

Читайте
Вакцину AstraZeneca против коронавируса подали на регистрацию в Украине

По мнению директора Института биохимии им. А.В. Палладина НАН Украины Сергея Комисаренко, в Украине изучать мутации вполне возможно. Надо только купить мощные секвенаторы и подучить персонал.

Свою помощь уже предлагали в Институте молекулярной биологии и генетики. Еще летом они заключили соглашение с Министерством здравоохранения для детекции коронавируса. Однако в Минздраве на предложение Академии наук еще не ответили.

К концу года Украина должна закупить оборудование для исследования мутаций коронавируса.

16 февраля в Великобритании заявили о появлении еще одного штамма коронавируса. Новый вариант вируса В1525 исследуют ученые университета Эдинбурга.

Обнаруженный вид подобный известному британскому штамму, но исследователи утверждают, что такая же мутация присутствует в разновидностях, которые обнаружили в Южной Африке и Бразилии. Благодаря видоизменениям в спаечном белке вирусу легче избегать антител, которые создает организм. Подробнее о новом штамме коронавируса в Британии читайте в материале Фактов ICTV.

Теги: , , , , , ,

По теме

Pfizer подала документы на регистрацию своей Covid-вакцины в Украине
Pfizer подала документы на регистрацию своей Covid-вакцины в Украине
Не создавать дискриминацию: в ЕС обсуждают паспорта о Covid-прививке
Не создавать дискриминацию: в ЕС обсуждают паспорта о Covid-прививке
Смотри, черный с красивой женщиной и на машине! — экс-защитник Динамо о расизме в Украине
Смотри, черный с красивой женщиной и на машине! — экс-защитник Динамо о расизме в Украине
Новый штамм в Британии и списки на вакцинацию в Украине: коронавирус 16 февраля
Новый штамм в Британии и списки на вакцинацию в Украине: коронавирус 16 февраля
Германия начинает бесплатное экспресс-тестирование на Covid-19
Германия начинает бесплатное экспресс-тестирование на Covid-19
Коронавирус не передается младенцам с молоком матери — исследование
Коронавирус не передается младенцам с молоком матери — исследование
Перелом пандемии. Чего ждать человечеству в борьбе с коронавирусом в будущем
Перелом пандемии. Чего ждать человечеству в борьбе с коронавирусом в будущем
Япония выбросит часть вакцины Pfizer
Япония выбросит часть вакцины Pfizer
Вверх Вверх