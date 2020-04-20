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Защищает ли черная икра от коронавируса и как ее производят в Украине

Икра считается атрибутом праздника и позволить ее себе может не каждый украинец. Черная икра — заморский деликатес, уникальный по своим питательным свойствам. В частности, укрепляет иммунитет, что в нынешние времена — всем необходимо.

В последние годы количество производителей этого недешевого продукта в Украине выросло, а некоторые даже наращивают экспорт. Об особых свойствах черной икры и ее изготовления — смотрите в сюжете Константина Мельникова.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что полезно есть во время карантина.

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