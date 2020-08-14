Законно ли ездить электросамокатом в Украине и пример других стран

Ежегодно в Украине растет количество поклонников личного электротранспорта. Гироскутеры, моноколеса и электросамокаты заполонили пешеходные зоны и дороги. Но проблема в том, что закона как их использовать и какая должна быть ответственность у нас — нету. Законодатели не могут найти времени, чтобы рассмотреть законопроект, который с начала года лежит в парламенте.

Очередной всплеск законности поездок на электросамокате всколыхнул мэр Киева Виталий Кличко, который запретил прокатной компании разместить самокаты в столице. Но и кроме проката в украинских городах увеличивается количество электроприборов для передвижения.

Электросамокаты дешевле авто, стартуют от 6 тыс. грн. Впрочем, по опыту, надо брать за 15-20 тыс. Они прочные, имеют больший запас хода, имеют амортизаторы, поэтому ехать одно удовольствие.

Также рекомендуется приобрести спецсредства. Использовать шлем и очки. Но даже с ними передвижения на электротранспорте в Украине вне закона.

В этом вопросе мы как всегда отстаем от цивилизованных стран.

Мировая практика уже есть. Но каждая страна решает вопрос по-своему. В Германии ездить по тротуарам запрещено и есть непременное страхование. Во Франции ограничения скорости до 20 км в час. В Израиле обязательно шлем и удостоверение по прохождению экзамена на вождение. Поэтому и нам выбирать есть из чего. Главное — не медлить.

Группа депутатов от партии Голос внесла в Раду законопроект, который устанавливает правила для водителей легкого электротранспорта, вроде электросамокатов, гиробордов, гироскутеров.

Проект предлагает уравнять владельцев такого транспорта в правах с велосипедистами. Как и велосипедисты, они получат право ездить по специальным велосипедным дорожкам.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.