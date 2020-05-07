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Факты / Видео / Украина

Подорожал ли борщевой набор во время карантина и какими будут цены осенью

В начале карантина некоторые магазины повысили цены на продукты. Мол, доставлять стало сложнее.

На рынках пакет продуктов из так называемого борщевого набора — картофеля, свеклы, капусты, лука, моркови — обходится примерно в 81 грн.

На 30 грн дешевле, чем на рынке обойдется набор в супермаркете. Картофель там за почти 16 грн, капуста — 5,94 грн, морковь — 5,64 грн. В обоих случаях был выбран самый дешевый товар.

Подробнее о ценах на продукты и что с ними будет дальше — смотрите в сюжете Ольги Читайло.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, когда лучше ходить за продуктами и как себя вести в магазине.

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