Уменьшилась ли бюрократия в Украине благодаря приложению Дія

С августа цифровых документов в Дії достаточно, чтобы подтвердить личность в государственных и частных учреждениях. Украина входит в режим без бумаг.

Это должно знаменовать конец эпохи многочисленных справок, ксерокопий и длинных очередей в госучреждениях. Но легко ли избавиться от бумажной зависимости и бюрократии.

Герой сюжета – Роман. Он оформляет пакет малыша и статус многодетной семьи.

Все копии и даже акты приёма администратор ЦНАПа передаст в соседний департамент молодежной политики. Через 10 дней семье Романа придадут статус многодетной. Сделать все одновременно, дистанционно или в электронном формате, невозможно.

— Программный продукт должен быть двнесен в законодательство. Происходит общая цифровизация этой услуги. Постепенно. Сейчас процентов 40 таких услуг цифровизированы, – сообщил директор департамента административных услуг Богдан Питель.

Франковский ЦНАП – один из лучших. Но и здесь окончательно победить бюрократическую волокиту и очереди не удалось.

— Надо заверять паспорт, потому что у меня бумажный паспорт, и потом выстаивать в очереди, чтобы подать эту информацию, что бенефециары у меня отсутствуют. Это нонсенс, – говорит жительница Ивано-Франковска, основательница благотворительной организации Александра Качурова.

Пробел в неготовности государства к диджитализации обнаружил закон о конечных бенефециарах. Предприниматели и бухгалтеры, волонтеры, представители общественных организаций и благотворительных фондов несколько дней подряд с самого утра выстраивались под ЦНАПом, чтобы получить талончик. И на следующий день сдать документы. Только в Ивано-Франковске процедуру должно было пройти 10 тысяч предприятий. Очереди были в каждом городе страны.

В Минцифре – органе, внедряющем реформу, признают – государство без бумаг – это сложно. Работу биржи труда усовершенствовали лишь немного – цифровизировали две-три услуги. Создать реестр всех данных о каждом украинце – нереально.

Для того чтобы Дія принимали повсюду – от магазинов до Верховной Рады – в министерстве создали специальный отдел, отдельное направление работы – госорганы. И они медленно реагируют на любые новшества. Ибо техническое обеспечение и реализация режима «без бумаг» — на плечах местных советов и общин. Для этого у них нет финансов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.