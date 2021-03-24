Заставят ли штрафы бережно относиться украинцев к здоровью и носить маски

Украинцы по-разному реагируют на постановление правительства об обязательном масочном режиме в красной зоне.

Отныне медицинский аксессуар нужно одевать не только в помещении или в общественном транспорте, но и на улице. Чиновники четко прописали — маска должна быть не на подбородке, а на лице.

— Правильное ношение масок с ее постоянной сменой, закрывая нос и рот — это очень важно, и это действительно работает, а также соблюдение дистанции. Важно минимизировать свою активность в тех местах где людно, — сказала заместитель министра здравоохранения Ирина Микитчак.

В Минздраве отмечают, как бы это не выглядело странно, но пока в мире полностью не изучено, как себя ведет вирус. Он постоянно мутирует и безжалостно убивает. Поэтому и ношение масок на улице в красных зонах, это шанс притормозить волну заражений. Речь идет о всех общественных местах — парки и скверы, пешеходные зоны и остановки транспорта, детские и спортивные площадки.

— Мы никогда не знаем, когда встретим человека, который выделяет коронавирус и будет ли у нас возможность соблюсти социальной дистанции. Поэтому, одев всех людей в маски, мы таким образом, защищаем их от возможности заразиться, что дает им шанс остаться здоровыми, — говорит главный эпидемиолог Львовской области Наталия Иванченко.

В то же время и медики, и правоохранители уточняют — если на улице или в парке на расстоянии более полутора метров нет других людей, маски не обязательны.

Соблюдение карантина будут контролировать полицейские, там уже предупредили: сначала будут проводить профилактические беседы — убеждать граждан носить средства защиты. Штрафовать только злостных нарушителей.

Год пандемии, десятки тысяч смертей от коронавируса в Украине пока не слишком убеждают украинцев бережно относиться к своему здоровью. В столице, которая уже несколько дней в красной зоне, общественный транспорт переполнен. И разобраться кто в маске, а кто нет не могут даже правоохранители.

В Европе за такие нарушения штрафуют на несколько тысяч евро. Да и карантин там гораздо строже. В некоторых странах комендантский час, а в Чехии чтобы остановить волну заражений люди уже месяц на улицах ходят в двух масках, или в специальном респираторе. У нас пока и с одной ходят не все.

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