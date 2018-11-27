Заставит ли Трамп Путина ответить за нападение в Азовском море

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США и Европа работают над решением конфликта в Азовском море. Однако обозреватели в комментарии Трампа заметили, что он не называет конкретного виновника этих событий. Поэтому, как Трамп будет общаться с Путиным об этом уже на выходных, на Саммите Большой 20-ки – пока спрогнозировать трудно.

Большинство экспертов считает, что в полномасштабную войну Россия не пойдет. В частности потому, что Кремлю это будет стоить человеческих жизней, большей международной изоляции, да и Украина сейчас лучше подготовлена.

Эксперты считают, что Путин хочет просто еще больше дестабилизировать Украину, отдалить ее от ЕС и помешать каким-либо успехам.

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Эффективный ответ Запада – усиление санкций.

– Меня беспокоит то, что не возможность президента Трампа отреагировать на эту проблему своевременно, в Кремле могли расценить как признак слабости. Поэтому я надеюсь, что президент Трамп, отправляясь в Аргентину, будет готов поднять этот вопрос очень прямо, и конкретно сказать Путину: если только политика России в отношении Украины не изменится, будет очень сложно улучшить отношения между США и Россией, – комментирует Стивен Пайфер, посол США в Украине (1998-2000), эксперт Института Брукингса.

Напомним, введение военного положения не накладывает юридических ограничений на сотрудничество Международного валютного фонда с Украиной.

Опубликовано Ноябрь, 27 в 23:43



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