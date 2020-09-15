Чем полезна фиолетовая кукуруза и как выращивают в Украине

Фиолетовая кукуруза — уникальная разработка украинских селекционеров. Эту необычную культуру взялись выращивать на Винниччине. Это диетический продукт, который завоевал американский рынок. О ней еще два года назад заявили ученые США. Как растение, которое лечит диабет второго типа.

Фиолетовая кукуруза рекомендована при болезнях печени, кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы и лечения диабета. Для украинцев — это новинка. Потому что семья винницких селекционеров только после пяти лет исследований выпустила ее на рынок.

Початок кукурузы — гордость Михаила Нагорняка. Чтобы вывести необычный фиолетовый сорт, мужчина работал в поле пять лет.

На восьми сотках селекционера 200 сортов кукурузы. Фиолетовая — результат скрещивания кормового сорта с сахарным. Ее особенность: высокое содержание антоцианов — это элементы, которые дают цвет и делают кукурузу сладкой и устойчивой к засухе.

Фиолетовую кукурузу уже оценили диетологи. Она полноценно может заменить фрукты.

В Европе сортов фиолетовой кукурузы пока нет. Винницкие селекционеры первыми взялись за такой вид. Поэтому уже через три года после получения сертификатов вполне могут поставлять эту продукцию за рубеж.

Чем полезен кизил и как выращивают в Украине

Органическая пища, которая набирает популярность среди потребителей не должна считаться деликатесом, а быть на столе каждого украинца.

Все диетологи уверяют, кизил — одна из самых полезных ягод, богатая витамином С.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.