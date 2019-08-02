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Чем полезно пиво и сколько можно пить

2 августа – Международный день пива. Его основали в США, более десяти лет назад. Сейчас празднуют уже более чем 50 странах мира. В этот день угощают друзей и чтят пивоваров.

Пиво один из старейших напитков, его варили еще 13 тысяч лет до нашей эры.

Если потреблять пиво умеренно – оно полезно. Традиционно сваренное пиво содержит растворимую клетчатку, минералы и микроэлементы.

Медики считают, женщинам не стоит пить больше чем 0,33 литра. Для мужчин немного больше чем пол-литра.

Крупнейший производитель пива в Евросоюзе – Германия. Страна сварила в прошлом году более 8 миллиардов литров.

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Среди лидеров также Великобритания и Польша, до 4 миллиардов литров хмельного. Активная в производстве пива и Бельгия. Украина же в прошлом году изготовила 19 миллионов литров пива.

Напомним, во Вьетнаме мужчину с тяжелым алкогольным отравлением спасли при помощи 15 банок пива.

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