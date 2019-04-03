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Факты / Видео / Украина

Чем могут помочь Украине корабли НАТО, которые выходят на учения в Черном море

В Одессу прибыли сразу два фрегата НАТО – испанский Санта-Мария и канадский Торонто. Уже завтра корабли выйдут на учения в море – ведь в альянсе обеспокоены поведением России в акватории. А перед этим на фрегаты пустили всех желающих.

Оба корабля – члены постоянной группы североатлантического альянса, которая несет дозор в Средиземном море. Фрегаты оснащены артиллерийским, торпедным, зенитным и противокорабельным вооружением.

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На канадском фрегате установлена ​​57-миллиметровая ракетная установка, которая управляется через радары с верхней палубы.

По параметрам, испанская Санта-Мария на 5 метров длиннее чем ее канадский коллега – 139 метров. Однако Торонто на 2 метра шире. Максимальная скорость которую набирают фрегаты – до 30 узлов в час. Также корабли оборудованы взлетной площадкой. Вертолет CH Сикорский поступил на канадский Торонто недавно и налетал всего 200 часов.

Отныне, НАТОвские корабли будут намного чаще заходить в наши порты для поддержки Украины.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что США предложили Украине фрегаты Oliver Hazard Perry.

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