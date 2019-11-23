Многочисленные ДТП и пробки. Мороз и дождь парализовал Львовскую область

Непогода парализовала проезд транспорта на Львовщине и Прикарпатье. Водителей на летних шинах просят вообще не выезжать из дома. Идет дождь с мокрым снегом, а через трехградусный мороз все мгновенно замерзает.

На трассе Львов-Самбор между городом Рудки и Большим Любином из-за гололеда образовалась большая пробка. Маршрутку и несколько авто снесло на обочину. Из-за непогоды на пути Львов-Ивано-Франковск произошло несколько ДТП.

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На некоторых участках водители остановили движение. На Прикарпатье проезд парализован почти на всех направлениях в сторону Львова и Тернополя.

Критическая ситуация и в горах, чтобы тронуться с места, водителям приходится ждать по несколько часов. По обочинам многочисленные аварии, в ДТП попали даже маршрутные автобусы.

Напомним, под Киевом Opel на большой скорости сбил мужчину и женщину, которые решили перебежать дорогу.

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