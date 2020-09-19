Чистые и почти пустые улицы: Умань празднует иудейский Новый год Рош ха-Шана

В Умани сегодня непривычно тихо и спокойно как для иудейского Нового года.

Чистая и почти пустая улица, ведущая к могиле цадика Нахмана, инцидентов во время празднования не было.

В этом году на Рош ха-Шана приехали около 3 тыс. хасидов. Это в десять раз меньше, чем в прошлом году. Так как правительство запретило иностранцам въезд в Украину до 29 сентября.

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От этого не обрадовались продавцы местных магазинов. Сетуют, выручки почти нет. А вот кому хорошо, то это уборщикам.

Хасиды редко выходят на улицу, не общаются с журналистами, некоторые даже не позволяют себя снимать.

Конфликт с хасидами в Умани

В ночь на 28 августа, местные жители вызвали полицию и не пропускали хасидов к месту захоронения цадика Нахмана.

Полиция возбудила уголовное дело по факту конфликта между местными жителями и хасидами в Умани.

Дело возбуждено по части статье 161 ККУ Нарушение равноправия граждан, сообщили в полиции.

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