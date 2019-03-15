Cбрасывает гранаты с беспилотников: враг активизировался в окрестностях Авдеевки

Горячо, как всегда, в окрестностях Авдеевки. Враг особенно активен ночью, но и днем ​​открывает огонь.

Ситуация в окрестностях Авдеевки изменчива как март. В любой момент тишину может оборвать обстрел.

Вог- это гранатометный выстрел калибра 40 мм. На далеком расстоянии не повредит, а вот на близком – бедствия может наделать.

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Кроме того, российские оккупанты сбрасывают с беспилотников гранаты. Это грубое нарушение Минских договоренностей.

Российские оккупанты активно применяют коптеры, чтобы наблюдать за нашими позициями. Поэтому бойцы бригады Холодный Яр стараются максимально замаскировать позиции.

Больше всего донимают украинским воинам враждебные гранатометы и пулеметы, особенно учитывая близость позиций.

К слову, цель ищут с беспилотников. На Донбассе активизировались вражеские снайперы.

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