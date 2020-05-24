Covid-19 в мире: Бразилия становится новым центром пандемии, ЕС готовится к курортному сезону

Соединенные Штаты на первом месте по количеству инфицированных коронавирусом в мире — миллион и почти семьсот тысяч. Умерших более 98 тыс. Новые исследования Гарвардского медицинского департамента в Бостоне обнаружили, что гидроксихлорохин, который использовали для лечения коронавируса, — опасен. Проанализировали данные почти 100 тыс. пациентов. Более 10 тыс., которые употребляли хлорохин, — умерли.

Латинская Америка становится новым центром пандемии коронавируса. Бразилия уже обогнала Россию по количеству больных. Только за минувшие сутки заболели 1715 людей. Всего в стране 349 тыс. подхватили вирус. Умерли более 22 тыс.

Власти страны до сих пор отрицают серьезность угрозу коронавируса, поэтому карантин не объявляли. В Сан-Паулу, где смертность самая высокая, — больницы переполнены. Подробности в сюжете Анны Боль.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Илон Маск назвал ”липовой” статистику по коронавирусу в США.