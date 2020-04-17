Covid-19 в мире: миллионы людей без работы в США и ослабление запретов в Польше
Более 2 млн 150 тыс. человек заразились коронавирусом за время пандемии. Умерли более 144 тыс. Вылечились почти 550 тыс.
В Европе Португалия и Румыния продлили карантин. В то же время, Польша готовится к его ослаблению — там можно будет ходить в парки и леса.
А вот в Соединенных Штатах десятки миллионов людей из-за эпидемии уже потеряли работу. Подробности — в сюжете Оксаны Лотоцкой.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Дания и Австрия ослабляют карантин, в России — наплыв больных.
2020-04-17
Теги: Карантин, Коронавирус Covid-19Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.