Covid-19 в мире: миллионы людей без работы в США и ослабление запретов в Польше

Более 2 млн 150 тыс. человек заразились коронавирусом за время пандемии. Умерли более 144 тыс. Вылечились почти 550 тыс.

В Европе Португалия и Румыния продлили карантин. В то же время, Польша готовится к его ослаблению — там можно будет ходить в парки и леса.

А вот в Соединенных Штатах десятки миллионов людей из-за эпидемии уже потеряли работу. Подробности — в сюжете Оксаны Лотоцкой.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Дания и Австрия ослабляют карантин, в России — наплыв больных.

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