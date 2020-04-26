Covid-19 в мире: в Европе планируют ослаблять карантин, в РФ — антирекорд

Почти три миллиона зараженных коронавирусом в мире. Более 200 тыс. умерли. 837 тыс. выздоровели. Соединенные Штаты и дальше остаются лидером по количеству инфицированных.

А вот в Европе фиксируют постепенное снижение темпов заболевания. Положительная динамика почти неделю сохраняется в Италии и Испании.

А премьер-министр Великобритании Борис Джонсон полностью выздоровел от коронавируса. Подробнее — в сюжете Анны Боль.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что США назвали пандемию коронавируса страшнее, чем теракты 11 сентября.

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