Covid-фонд: почему возникла задержка с закупкой аппаратов ИВЛ

За почти восемь месяцев пандемии украинские больницы только сейчас должны получить аппараты ИВЛ, несмотря на то, что Covid-фонд достигал 65 млрд грн.

О необходимости приобрести оборудование в правительстве и Минздраве говорили еще в апреле. Покупали 200 штук централизованно через аукцион ProZorro. Тендер был объявлен в июле, с первого раза победителя не выбрали и только в начале октября государство заключило договор с поставщиком на первые 100 аппаратов.

В ГП Медицинские закупки объяснили задержки тем, что для распределения любой централизованной закупки требуется определенное время, поэтому считают, что для оперативности лучше делать их на местах — через больницы или областные департаменты здравоохранения.

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Кабмин упростил процедуру, чтобы заказчики могли заключить прямой договор с поставщиком. Так действительно быстрее, однако такая упрощенная процедура — это еще и коррупционный риск.

Например, на местах вместо определенного в перечне товаров больницы покупают бензин.

Поэтому в ProZorro считают, что пора менять процедуру закупок, а одной из альтернатив предлагают допороговые или упрощенные закупки, предусматривающие элементы аукциона.

Из Фонда борьбы с коронавирусом планируют потратить 60 млн грн для заготовки гипериммунной плазмы, с помощью которой хотят лечить больных Covid-19.