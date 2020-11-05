Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Covid-фонд: почему возникла задержка с закупкой аппаратов ИВЛ

За почти восемь месяцев пандемии украинские больницы только сейчас должны получить аппараты ИВЛ, несмотря на то, что Covid-фонд достигал 65 млрд грн.

О необходимости приобрести оборудование в правительстве и Минздраве говорили еще в апреле. Покупали 200 штук централизованно через аукцион ProZorro. Тендер был объявлен в июле, с первого раза победителя не выбрали и только в начале октября государство заключило договор с поставщиком на первые 100 аппаратов.

В ГП Медицинские закупки объяснили задержки тем, что для распределения любой централизованной закупки требуется определенное время, поэтому считают, что для оперативности лучше делать их на местах — через больницы или областные департаменты здравоохранения.

Читайте: Требовать от работников результаты ПЦР-тестирования незаконно — Ляшко

Кабмин упростил процедуру, чтобы заказчики могли заключить прямой договор с поставщиком. Так действительно быстрее, однако такая упрощенная процедура — это еще и коррупционный риск.

Например, на местах вместо определенного в перечне товаров больницы покупают бензин.

Поэтому в ProZorro считают, что пора менять процедуру закупок, а одной из альтернатив предлагают допороговые или упрощенные закупки, предусматривающие элементы аукциона.

Из Фонда борьбы с коронавирусом планируют потратить 60 млн грн для заготовки гипериммунной плазмы, с помощью которой хотят лечить больных Covid-19.

Теги:

По теме

Львов готовит более 300 дополнительных мест для больных Covid-19
Львов готовит более 300 дополнительных мест для больных Covid-19
Запрет концертов в Украине и локдаун в Греции: главное о коронавирусе 5 ноября
Запрет концертов в Украине и локдаун в Греции: главное о коронавирусе 5 ноября
В Украине резкий рост количества больничных — Фонд соцстрахования
В Украине резкий рост количества больничных — Фонд соцстрахования
Мир усиливает карантинные ограничения: обзор СВР Украины
Мир усиливает карантинные ограничения: обзор СВР Украины
Лишних у нас нет: Лукашенко запретил возвращаться уехавшим из страны врачам
Лишних у нас нет: Лукашенко запретил возвращаться уехавшим из страны врачам
Для заготовки плазмы для борьбы с Covid-19 выделят 60 млн грн — Ляшко
Для заготовки плазмы для борьбы с Covid-19 выделят 60 млн грн — Ляшко
Количество больных к концу месяца может вырасти до 15 тыс. в сутки — Шмыгаль
Количество больных к концу месяца может вырасти до 15 тыс. в сутки — Шмыгаль
Трехнедельный локдаун: в Греции усиливают карантин
Трехнедельный локдаун: в Греции усиливают карантин

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх