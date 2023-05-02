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Екатерина Курбанова, журналист Факты ICTV

Covid никуда не исчез: какие темпы вакцинации в Украине и есть ли вакцина

Covid никуда не исчез. Уже третий год наша страна борется с коронавирусом. Правительство продлило карантин до 30 июня. Но, несмотря на войну, государство обеспечивает вакцинацию. Прививки, которые защитят от тяжелого течения болезни, в частности, могут получить и внутренние переселенцы. Для этого созданы все условия.

Темпы вакцинации в прифронтовом Днепре уменьшились в разы, говорят медики. На весь процесс уходит 15 минут, вакцины есть в наличии. Впрочем, очередей из желающих нет.

В Ровенской области активно работают мобильные бригады, которые, в частности, посещают и модульные городки, где проживают переселенцы. Медики готовы вакцинировать против коронавируса всех желающих.

К примеру, в Радивилове живут более полутора тысяч переселенцев. Медики говорят, что третья доза вакцины против коронавируса получили15% из них, а хотелось бы в разы больше. Такие бригады дважды в неделю выезжают по области, где больше всего переселенцев. Кроме прививки от коронавируса, вакцинируют и от столбняка, дифтерии и гепатита.

На Закарпатье сейчас живут почти 350 тыс. вынужденных переселенцев. Кабинеты прививок работают каждый день, кроме выходных. Но желающих вакцинироваться и там немного.

Медики отмечают: бустерную дозу можно делать даже тогда, если срок истек более, чем рекомендованный – даже через год или полтора. Вакцина всё равно работает.

Коронавирус Covid-19
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