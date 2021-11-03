Covid-сертификат в приложении Дія теперь могут получить владельцы паспорта-книжечки

Международный сертификат о вакцинации от Covid-19 в приложении Дія теперь могут получить владельцы паспортов старого образца (паспортов-книжечек).

До сих пор эта функция в приложении была доступна только тем, кто имеет биометрический загранпаспорт или ID-карточку. Следовательно, сгенерировать сертификат о вакцинации теперь смогут еще больше украинцев.

Владельцам паспортов-книжек достаточно будет авторизироваться через BankID и заказать услугу по получению Covid-сертификата.

Правда, среди электронных документов в приложении Дія обычный бумажный паспорт не отобразится.

Сгенерировать без биометрического паспорта или ID-карточки можно только международный Covid-сертификат.

Чтобы получить сертификат о вакцинации, владельцу паспорта-книжечки нужно:

• обновить приложение Дія до последней версии в AppStore, Google Play или App Gallery;

• авторизоваться в Дії через BankID;

• нажать Услуги и выбрать Covid-сертификаты (Получить сертификат);

• дать согласие на передачу данных из Электронной системы здравоохранения в Дію (поставить соответствующую галочку).

Стоит отметить, что недавно для украинцев упростили получение Covid-сертификата в Дії. Теперь больше не нужна электронная подпись (в частности, Дія.Підпис): достаточно авторизации через BankID или Mobile ID.

Кроме того, уже на следующей неделе украинцы смогут получить сертификат о выздоровлении от коронавируса. Срок действия этого документа составит 90 дней.

Также в Дії появилась новая услуга: родители после прививки ребенка от 12 лет (как одной, так и двумя дозами) могут получить детский Covid-сертификат.

За последние несколько дней украинцы сгенерировали в приложении Дія миллион Covid-сертификатов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.