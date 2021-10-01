Covid-сертификаты и техподдержка: какие проблемы чаще всего возникают с приложением Дия

Украинцы массово жалуются на электронную систему Дия – полтора года назад, когда приложение презентовали, граждане страны обрадовались, что им больше не придется бегать по десяткам кабинетов, чтобы оформить кипу бумажных документов, однако работа Дии оставляет желать лучшего.

Мобильное приложение уже установили себе более семи миллионов украинцев, однако отзывы о нем в сети скорее негативные.

В частности, документы часто не отображаются, а оформление онлайн Covid-сертификата занимает огромное количество времени.

О главных проблемах приложения Дия читайте в материале Фактов ICTV.

Covid-сертификаты

Больше всего пользователи ругают Дию из-за проблем с оформлением Covid-сертификатов.

— Я не смог оформить сертификат. Два или три раза обращался в систему техподдержки, но после того, как не получил ответа – забросил это дело, — рассказал пользователь Дии Назар Павлов.

В свою очередь Минцифры объясняет, что Дия не оформляет документ, а лишь подтягивают его из других баз данных.

Если сертификат не отображается – значит, при вакцинации медработники неправильно внесли данные.

Идентификация личности

Множество нареканий возникает в связи с проблемами подтверждения личности в приложении. Чтобы получить Covid-сертификат, нужно навести камеру на лицо и выполнить указания на экране: повернуть голову направо и налево.

Зачастую эту процедуру приходится проделывать около 20 раз, чтобы подтвердить свою личность.

Руководитель Дии Мстислав Баник пояснил, что авторизация возможно не самая удобная, зато надежная. По его словам, крутить головой необходимо, чтобы нейросеть смогла подтвердить тот факт, что вы настоящий человек.

Он также отметил, что авторизоваться в Дии можно и с помощью ID-карты или биометрического загранпаспорта.

— Для этого достаточно приложить к задней части телефона айди карточку. На айфоне – сверху, а на андроиде датчик может находится в разных местах, — заявил Баник.

Чиновник объяснил, что практически любой документ – от паспорта до регистрации на авто и полиса страхования, теперь будет отображаться в мобильном приложении.

При этом учреждения, которые имеют право получить копию, сканируют штрихкод в телефоне, после чего формируется цифровой образец документа, который автоматически присылается получателю.

Еще больше услуг доступно на портале Дия, где, например, можно зарегистрировать бизнес и есть огромный перечень услуг по строительству. Большая часть услуг до сих пор находится в тестовом режиме.

В свою очередь разработчики Дии намерены продолжать цифровизацию страны, несмотря на критику в свой адрес.

Согласно планам, в 2023 году все государственные услуги можно будет получить в онлайн-режиме.

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