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Это реакция на наращивания войск РФ: Карен Донфрид о военной помощи Украине от США

Оксана Гутцайт

Помощница государственного секретаря США Карен Донфрид сообщила, что в рамках поддержки Украины в случае очередного наступления России на Украину Белый дом готовится к более жестким экономическим санкциям против Кремля.

При этом она подчеркнула, что Вашингтон настроен на мирное разрешение конфликта. На обвинение Москвы, что военная поддержка американцев только провоцирует Москву, дипломат ответила, что агрессор здесь исключительно Кремль, поэтому американская сторона только помогает Украине обороняться и правильно реагировать, когда у границ страны государство-агрессор собрало более ста тысяч военных.

– США просто реагируют на наращивание Россией войск. И наша реакция двусторонняя, с одной стороны, мы можем разрешить этот кризис между Россией и Украиной через дипломатию. И США вкладываются в дипломатическое разрешение конфликта… А с другой стороны, если Москва решится на наступление, ответ США, Евросоюза, Большой Семерки и всех наших союзников, будет очень строгим – в качестве санкций и ограничений на экспорт, – сказала помощница Государственного секретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид.

Она также подчеркнула, что военная поддержка Украины пока не ограничена в том, что касается оборонного вооружения. 

За последние недели в Украину прибыли девять самолетов с военной помощью от США, которая включала несколько сотен противотанковых ракетных комплексов Javelin и одноразовые гранатометы. 

Однако дипломат подчеркнула, что позиция президента Джо Байдена четкая относительно присутствия американских войск на территории Украины: США не будут переходить к таким действиям, но гарантируют способствовать укреплению нашей армии.

– Демократы и республиканцы, все дипломаты, находящиеся на Капитолийском холме в Вашингтоне, единодушны: говорят, что украинцы нам не безразличны и мы продолжим их поддерживать. Вы же видите, насколько изменилась наша военная поддержка Украины. Но мы всегда говорим – всегда есть шанс для дипломатии, – сказала Донфрид.

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