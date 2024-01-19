Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини
Это надо видеть! Работает украинская РСЗО Град | Новости Факты ICTV за 19.01.2024
— Враг не оставляет попыток окружить Авдеевку.
— Нацгвардейцы показали, как работает реактивная система залпового огня Град.
— Сенат США принял второй законопроект о временном финансировании, чтобы предотвратить шатдаун.
— На Харьковщине полицейские спасают лошадей от войны.
— В Ужгороде две сестры-переселенки из Краматорска создали дизайн-студию.
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