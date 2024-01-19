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Это надо видеть! Работает украинская РСЗО Град | Новости Факты ICTV за 19.01.2024

— Враг не оставляет попыток окружить Авдеевку.

— Нацгвардейцы показали, как работает реактивная система залпового огня Град.

— Сенат США принял второй законопроект о временном финансировании, чтобы предотвратить шатдаун.

— На Харьковщине полицейские спасают лошадей от войны.

— В Ужгороде две сестры-переселенки из Краматорска создали дизайн-студию.

Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Единые новости! Факты ICTV — последние новости Украины и мира в выпуске за 10.30 (19.01.2024).

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