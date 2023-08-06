Круглосуточно отслеживают цели. Как работают радиотехнические войска Воздушных сил

Радиотехнические войска Воздушных сил являются глазами для зенитно-ракетных войск и авиации, и дают свои указания по выявлению воздушных целей. Они первыми обнаруживают самолеты, ракеты и БпЛА врага.

Об этом ведущему Фактов ICTV Вадиму Карпьяку в эфире национального телемарафона Единые новости рассказал командир радиотехнического батальона Воздушных сил Украины Николай Дайнеко.

Он отметил, что военные постоянно учатся и осваивают различные технологии, в том числе и предоставленные нашими западными партнерами.

– Наши радиотехнические войска являются центром оповещения по выявлению средств воздушного нападения. Наши военнослужащие круглосуточно в течение длительного времени совершенствуют свои навыки, постоянно учатся, постоянно действуют в сложных условиях обстановки, постоянно на выездах, – сказал Дайнеко.

Также военный рассказал, что в их рядах служит немало женщин, которые иногда выполняют свои обязанности лучше мужчин.

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