Цены выросли в разы: будет ли дефицит овощей и фруктов в Украине

Из-за оккупации части Херсона и половины Запорожской области страна уже испытала дефицит ранних овощей и ягод. Да и цены на раннюю капусту, редис и огурцы в сравнении с прошлым годом выросли в разы.

Поэтому в других областях теперь пытаются наверстать утраченное.

В Черкасской области аграрии увеличили высадку ранней капусты, лука и клубники. А в Закарпатье весной начали интенсивно выращивать рассаду помидоров сорта сливка, которых до сих пор там не сажали.

Молодой лук уже созревает. Через три недели будут собирать урожай. Но несмотря на то, что урожай хороший, цены все равно кусаются. В прошлом году капусту с поля в этом хозяйстве можно было купить по 7-8 грн, сейчас почти вчетверо дороже.

Все выросло: стоимость горючего, удобрений, пестицидов.

Поэтому увеличили посевные площади, чтобы у украинцев было достаточно овощей. Бесплатно отдают овощи волонтерам для помощи в разбомбленных россиянами городах.

Большим спросом сейчас пользуется ранняя ягода. Несмотря на хороший урожай, продажи идут вяло.

В этом году проблема с оптовиками, что связано с удорожанием дизтоплива.

В этом году селяне поняли, что из-за оккупации Херсонщины потребность увеличится, и месяц назад посеяли еще. Впервые выращивают осенние помидоры, среди них преобладает сорт сливка. Именно такие поставляли украинцам из Херсона.

Фермеры Херсона тоже собрали первый урожай, но из-за оккупантов реализовывать его в другие области не могут. Так что вынуждены просто выбрасывать выращенное.

И пока в Херсонской области ждут украинских освободителей, плечо подставляют аграрии других регионов.

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