Кладбище надежд орков: в Днепре создали музей сбитых ракет оккупантов

В Днепре военные воздушного командования “Восток” создали музей сбитых ракет оккупантов. В нем разместили обломки 50 снарядов. Есть еще и остатки 20 беспилотников – в частности, Шахедов и Орланов. Бойцы сообщили, что сначала намеревались изучать оружие оккупантов. А как только количество начало расти – собрали в коллекцию с красноречивым названием “Кладбище надежд орков”.

Офицер Днепровской зенитной ракетной бригады Евгений Полищук рассказал, как его подразделение начало уничтожать российские вражеские ракеты над Днепровщиной. Вспоминает, комплексы противовоздушной обороны пришлось восстанавливать, потому что Россия 24 февраля атаковала их позиции:

С началом вооруженной агрессии были нанесены удары по позициям зенитно-ракетных войск, радиотехнических войск. Дивизион был поврежден. Понадобилось некторое время для его восстановления. – Евгений Полищук, офицер Днепровской зенитной ракетной бригады ПВК “Восток”

Уже через неделю – во время очередной атаки на область, дивизион Евгения ликвидировал еще 4 российские крылатые ракеты. Говорит, собирали их части, чтобы изучить. И так решили организовать музей.

В сам музей, который еще называют «Кладбищем надежд орков», посторонних не пускают – его обустроили на одной из позиций сил противовоздушной обороны. Военные говорят – разложили остатки смертоносного российского хлама на поддоны по датам. Среди них – почти целая стратегическая крылатая ракета Х-101, сбитая летом над Днепром.

Калибры, Искандеры, Х-55 и Х-101 – в музее собраны обломки 50 ликвидированных нашими силами ПВО российских ракет. Но есть такие ракеты, говорит военный, полет которых отследить крайне тяжело, а значит и сбить тоже.

Военные собирают в музей и обломки сбитых вражеских БПЛА – здесь таких два десятка аппаратов. Радиолокационными силами удается приземлить, в частности, российские Орланы, чтобы потом их изучить. Но чаще всего, после сбития, от них мало что остается.

Силы противовоздушной обороны постоянно приспосабливаются к новым вызовам врага. И ждут зарубежные оборонные комплексы. Чтобы не оставить российским оккупантам никаких надежд на достижение своих преступных целей в Украине.

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