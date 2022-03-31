Эту заразу, россиян, надо давить: ветеран Второй мировой призвал уничтожать оккупантов

Дмитрий Иванец — 98-летний житель Николаева, отказался эвакуироваться из города и живет вместе с другими жителями под обстрелами.

Мужчина, который был одним из тех, кто освобождал от нацистов во Вторую мировую областной центр, отказался переехать в безопасное место.

Несмотря на свой возраст и недуг, старик настроен решительно, говорит, агрессоров надо уничтожать! А родной Николаев — защищать!

С первого дня полномасштабной войны город обстреливают потомки его бывших соратников. Такого вероломства от россиян Дмитрий Иванец не ожидал.

Иванец говорит, что после освобождения родного города 28 марта 1944 года, работал строителем и восстанавливал Николаев, который тогда захватчики почти полностью разрушили.

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