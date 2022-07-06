Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Шоу-бизнес / Звезды

Да, нє, понімаю: как блогер учит подписчиков украинскому языку в TikTok

Карина Зуева редактор раздела Lifestyle

Блогер Андрей Шимановский рассказал, как ему удается продвигать украинский язык в TikTok.

Говорит, сначала TikTok ему казался чем-то несерьезным, но когда он туда вошел сам, то понял – может создавать тренды и делать платформу посерьезнее.

— Просто в формате коротких видеоуроков обучать школьников и взрослых украинскому языку… Я стараюсь к этому подходить с любовью и делать максимум, что могу, — отметил Андрей.

@shymanovski Шериф знову з вами???????? #мова #україна ♬ оригінальний звук — Андрій Шимановський

Говорит, в большинстве случает люди на такие уроки реагируют хорошо, но если поднимает какой-то неоднозначный вопрос — то реакция может быть разной.

– Самые популярные слова суржиком в Украине – это “да” и “нє”. Также — “понімаю”, “конєшно”. Если говорить о людях, которые сейчас переходят с русского на украинский, то чаще всего они путают звуки, — подчеркнул блогер.

Рассказал Андрей и то – как поддержать человека, который хочет перейти на украинский язык.

— Прежде всего, я бы не спешил навязывать свою помощь, если человек в ней не нуждается. Рекомендовал бы просто общаться и закрывать уши, если слышите, что что-то не так. Потерпите. Это процесс, – отметил блогер.

Также Шимановский проводит языковой марафон в поддержку ВСУ.

– Это курс, который создает комфортные обстоятельства для изучения украинского языка, а также умение красиво говорить. Он длится 21 день… Наша главная цель – сбор средств для ВСУ. Курс сейчас успешно продается, мы уже собрали более 2 млн грн. Часть передали в фонд и купили три пикапа. Два из них уже на фронте, – сказал Андрей.

Читайте
Ретязь и галунка: хорошо ли вы знаете украинский язык (ТЕСТ)

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В июле интернет-ресурсы и пользовательские интерфейсы должны перейти на украинский
В июле интернет-ресурсы и пользовательские интерфейсы должны перейти на украинский
За последнее десятилетие в Украине выросло предпочтение украинского языка, а русского — уменьшилось
За последнее десятилетие в Украине выросло предпочтение украинского языка, а русского — уменьшилось
Сказал “Слава Украине” и отказался продать алкоголь: в Испании россияне избили украинца
Сказал “Слава Украине” и отказался продать алкоголь: в Испании россияне избили украинца
Защищают и мотивируют: ВСУ стали трендом украинского TikTok
Защищают и мотивируют: ВСУ стали трендом украинского TikTok
Принятие Украины в Федерацию языковых институтов ЕС обеспечит защиту нашего языка — Кремень
Принятие Украины в Федерацию языковых институтов ЕС обеспечит защиту нашего языка — Кремень
Добрый вечер, мы из Украины! Как бойцы ВСУ покоряют TikTok
Добрый вечер, мы из Украины! Как бойцы ВСУ покоряют TikTok
У нас есть общий враг: ведущая грузинского телеканала заговорила по-украински
У нас есть общий враг: ведущая грузинского телеканала заговорила по-украински
Нарушение языкового закона: мэров 20 городов призвали демонтировать внешнюю рекламу
Нарушение языкового закона: мэров 20 городов призвали демонтировать внешнюю рекламу
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка