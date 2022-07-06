Да, нє, понімаю: как блогер учит подписчиков украинскому языку в TikTok

Блогер Андрей Шимановский рассказал, как ему удается продвигать украинский язык в TikTok.

Говорит, сначала TikTok ему казался чем-то несерьезным, но когда он туда вошел сам, то понял – может создавать тренды и делать платформу посерьезнее.

— Просто в формате коротких видеоуроков обучать школьников и взрослых украинскому языку… Я стараюсь к этому подходить с любовью и делать максимум, что могу, — отметил Андрей.

Говорит, в большинстве случает люди на такие уроки реагируют хорошо, но если поднимает какой-то неоднозначный вопрос — то реакция может быть разной.

– Самые популярные слова суржиком в Украине – это “да” и “нє”. Также — “понімаю”, “конєшно”. Если говорить о людях, которые сейчас переходят с русского на украинский, то чаще всего они путают звуки, — подчеркнул блогер.

Рассказал Андрей и то – как поддержать человека, который хочет перейти на украинский язык.

— Прежде всего, я бы не спешил навязывать свою помощь, если человек в ней не нуждается. Рекомендовал бы просто общаться и закрывать уши, если слышите, что что-то не так. Потерпите. Это процесс, – отметил блогер.

Также Шимановский проводит языковой марафон в поддержку ВСУ.

– Это курс, который создает комфортные обстоятельства для изучения украинского языка, а также умение красиво говорить. Он длится 21 день… Наша главная цель – сбор средств для ВСУ. Курс сейчас успешно продается, мы уже собрали более 2 млн грн. Часть передали в фонд и купили три пикапа. Два из них уже на фронте, – сказал Андрей.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.