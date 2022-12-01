Дальше — запуск с экипажем: планы NASA после Артемиды-1

Инженер аэрокосмических исследований исследовательского центра NASA Олег Гуща рассказал о будущих планах после удачного запуска Артемиды-1. В настоящее время это самая большая ракета, созданная человечеством, которую отправили в космос.

По словам Олега, сейчас начинается второй этап работы, поскольку у них есть данные, когда ракета летит через всю атмосферу. Теперь они ежедневно загружают все больше данных, которые будут сравнивать с данными из аэродинамических тоннелей.

— Мы хотим действительно подтвердить то, что мы предполагаем среду в наших тестах такую, какую действительно ракета испытывает, когда проходит атмосферу. Наша работа сейчас начинается. Мы будем готовиться к Артемиде-2, Артемиде-3, — отмечает Гуща.

Говорит, Артемида-2 будет уже с экипажем. Поэтому все расчеты должны быть исключительно правильными.

— По программе предполагается, что Артемида-2 будет взлетать где-то через 22 месяца после того, как Артемида-1 приземлится на землю. Но это не значит, что это время ничего не будет происходить. Артемида-2 уже собирается, у нас очень много работы, чтобы подготовиться к запуску, — сказал инженер аэрокосмических исследований исследовательского центра NASA.

Напомним, 16 ноября со стартовой площадки в Космическом центре имени Кеннеди, штат Флорида (США), в космос полетела самая мощная в мире ракета – Space Launch System (SLS).

Корабль отправился в 25-дневное путешествие вокруг Луны и обратно.

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