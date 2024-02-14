Дата уничтожения корабля символическая! ГУР раскрыло детали | Новости Факты ICTV за 14.02.2024

После падения обломков начался пожар: в Ивано-Франковской области уничтожена ракета

Взрывы во Львове: трое пострадавших, есть попадание в объект инфраструктуры

Взрывы в Киеве 15 февраля: в КГВА сообщают об уничтожении всех ракет