Датчики движения и визоры ночного видения: ЕС строит технологическую стену для защиты от нелегалов

На границе Греции с Турцией установили высоко-технологическую стену, которая выявляет незаконных мигрантов.

Это не просто железный забор, а целый искусственный интеллект, который анализирует видео с камер и сенсоров и лучше человека выявляет нарушителей. В ЕС надеются уменьшить наплыв нелегалов.

Между тем правозащитники говорят, что эти технологии негуманные, так как многие беженцы бегут от войн в надежде на лучшую и безопасную жизнь.

— Наш сосед всегда агрессивен. Компромисса в вопросе нелегального пересечения границы не может быть. Поэтому мы должны сами себя защитить и с новым оборудованием мы оптимистично настроены, — заявил глава администрации Пороса и Феррес Атанасиос Пемоусис.

Граница оборудован камерами, на территории расставлены датчики движения и визоры ночного видения. Также пограничники запускают дроны.

Вся информация и видео попадает в комнату управления, а за экранами наблюдают не только операторы.

Данные также обрабатывает искусственный интеллект, в систему записана карта местности, и если компьютер замечает изменения, то анализирует информацию и предупреждает о мигрантах заранее — пока они даже не подошли к забору.

Далее вступает в действие так называемая звуковая пушка, расположенная на бронемашине. Она или предупреждает мигрантов о том, что их обнаружили, а затем при необходимости оглушает звуком, похожим по уровню на взлет истребителя.

В то же время правозащитники указывают — из-за новых технологий беженцы не могут попасть в ЕС и находятся в ужасных условиях в странах соседях. А вот правительство Греции отмечает, что за два последних года количество нелегалов сократилось на 78%.

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