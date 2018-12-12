Датчики будут следить за твоей жизнью и здоровьем: дом будущего

Мегаполисы с каждым годом все больше расстраиваются. Каждый час население городов растет на десять тысяч жителей. Мэрии во многих странах мира столкнулись с тем, что места для новых домов не хватает.

Поэтому в жилых комплексах будут преобладать небольшие помещения, фактически это уже забыты гостинки или смарт-квартиры.

Минимум площади, но максимум уюта – архитекторы считают, что помещение должно иметь свое уникальное настроение, его создают благодаря свету и цвету стен, которые нравятся владельцам.

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Чтобы сэкономить место, будут использовать мебель-трансформеры – днем ​​кровать скрытая в шкафу, а ночью можно убрать компьютер и книги.

Города продолжат расти вверх и даже крыши будут использовать для отдыха, ведь в мегаполисах будущего – каждый квадратный метр нужно использовать эффективно.

К слову, новые тренды и стили в архитектуре: как молодежь воплощает уникальные проекты в Польше.

Опубликовано Декабрь, 12 в 14:53



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