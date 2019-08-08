Дает вторую жизнь: в Чернигове женщина реставрирует старые фарфоровые куклы
В Чернигове женщина реставрирует старенькие фарфоровые куклы. Находит игрушки у знакомых, или даже подбирает на улице.
Реставрировать Татьяна начала четыре года назад. Портниха по профессии, у женщины всегда дома были остатки различных тканей. Для человека пошить – мало, для куклы – в самый раз.
Реставрация старинной куклы – дело почти ювелирное.
Приходится склеивать игрушку буквально по кусочкам. Одним меняла глаза и прическу, другим переставляла ноги, руки и даже туловища.
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Сегодня в доме Татьяны 58 кукол. Отреставрированные игрушки она не продает. Лишь изредка дарит друзьям.
К слову, в Киеве открылся музей Становление украинской нации. 25 сюжетных залов, 110 силиконовых фигур известных украинцев. Музей интерактивный, есть аудио, видео гид, а некоторые исторические фигуры даже могут подмигнуть.