ГБР проводит обыски на таможнях из-за евроблях

Проходят обыски на Волынской таможни, также сообщают об обысках и Ровенской области. Государственное бюро расследований пытается разоблачить схему, связанную с евробляхами.

Об обысках сообщила заместитель председателя ГБР Ольга Варченко. По ее словам, следователи проводят семь санкционированных обысков на таможнях, таможенных постах и ​​отделах таможенного оформления.

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По схеме, при импорте автомобилей из Европы автопредприятия уклоняются от уплаты налогов, таможенная стоимость автомобилей занижается, и бюджет теряет миллионы. В частности, в этом случае речь идет об ущербе государству в 190 миллионов гривен.

В схеме, очевидно, задействованы чиновники ДФС, таможенные брокеры, те, кто перегоняет авто на территорию Украины, должностные лица предприятий экспортеров и импортеров.

Напомним, Госбюро расследований совместно с ГУВБ Государственной фискальной службы и Генпрокуратурой провели обыски в двух аэропортах и ​​таможни.

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