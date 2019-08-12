ГБР проводит обыски на таможнях из-за евроблях
Проходят обыски на Волынской таможни, также сообщают об обысках и Ровенской области. Государственное бюро расследований пытается разоблачить схему, связанную с евробляхами.
Об обысках сообщила заместитель председателя ГБР Ольга Варченко. По ее словам, следователи проводят семь санкционированных обысков на таможнях, таможенных постах и отделах таможенного оформления.
Читайте: Возле ГБР неизвестные попытались забросать Порошенко яйцами
По схеме, при импорте автомобилей из Европы автопредприятия уклоняются от уплаты налогов, таможенная стоимость автомобилей занижается, и бюджет теряет миллионы. В частности, в этом случае речь идет об ущербе государству в 190 миллионов гривен.
В схеме, очевидно, задействованы чиновники ДФС, таможенные брокеры, те, кто перегоняет авто на территорию Украины, должностные лица предприятий экспортеров и импортеров.
Напомним, Госбюро расследований совместно с ГУВБ Государственной фискальной службы и Генпрокуратурой провели обыски в двух аэропортах и таможни.