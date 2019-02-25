Где и сколько можно заработать на выборах 2019

Палатка, столик и стульчик. Так выглядит рабочее место политических агитаторов. Задача – раздавать газеты и общаться с людьми. Об оплате говорят осторожно – ведь официально платить агитаторам запрещено.

За месяц в среднем за работу в палатке можно заработать 7 тыс. грн. Больше платят тем, кто умеет убедительно говорить и ходит с агитацией по домам избирателей. Так называемая кампания от двери до двери эффективная – говорят эксперты.

Билборды – неизменный атрибут украинской политики. Потратиться хотя бы на один рекламный щит считает нужным даже самая мелкая партия и наименее известный кандидат. Самые дорогие цены в Киеве – от 5 до 10 тыс. грн. за один борд.

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Горячий сезон сейчас и у блоггеров. Особенно за статьи в популярных соцсетях.

Самая популярная до сих пор телереклама. И хотя секунда эфира стоит от 4 до 6 тыс. грн.- говорят в комитете избирателей, кандидаты розкошелились. Ни один рекламный блок не обходится без предвыборной агитации.

Будете голосовать на выборах? Еще не решил 65%, 744 голоса 744 голоса 65% 65%

Обязательно 18%, 203 голоса 203 голоса 18% 18%

Нет 12%, 137 голосов 137 голосов 12% 12%

Скорее всего, да 5%, 53 голоса 53 голоса 5% 5% Всего голосов: 1137 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Эксперты говорят – в Украине выборы чуть ли не самые дорогие в Европе. По предварительным подсчетам, кандидат в президенты, который реально борется за победу, тратит на кампанию в среднем более 200 млн долларов.

К слову, заместитель главы Центральной избирательной комиссии Андрей Магера рассказал, что именно может сорвать второй тур выборов президента.

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