ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android

Где и сколько можно заработать на выборах 2019

Палатка, столик и стульчик. Так выглядит рабочее место политических агитаторов. Задача – раздавать газеты и общаться с людьми. Об оплате говорят осторожно – ведь официально платить агитаторам запрещено.

За месяц в среднем за работу в палатке можно заработать 7 тыс. грн. Больше платят тем, кто умеет убедительно говорить и ходит с агитацией по домам избирателей. Так называемая кампания от двери до двери эффективная – говорят эксперты.

Билборды – неизменный атрибут украинской политики. Потратиться хотя бы на один рекламный щит считает нужным даже самая мелкая партия и наименее известный кандидат. Самые дорогие цены в Киеве – от 5 до 10 тыс. грн. за один борд.

Читайте: Букмекеры определили лидера выборов президента 2019

Горячий сезон сейчас и у блоггеров. Особенно за статьи в популярных соцсетях.

Самая популярная до сих пор телереклама. И хотя секунда эфира стоит от 4 до 6 тыс. грн.- говорят в комитете избирателей, кандидаты розкошелились. Ни один рекламный блок не обходится без предвыборной агитации.

Будете голосовать на выборах?

  • Еще не решил 65%, 744 голоса
    744 голоса 65%
    65%
  • Обязательно 18%, 203 голоса
    203 голоса 18%
    18%
  • Нет 12%, 137 голосов
    137 голосов 12%
    12%
  • Скорее всего, да 5%, 53 голоса
    53 голоса 5%
    5%
Всего голосов: 1137

Эксперты говорят – в Украине выборы чуть ли не самые дорогие в Европе. По предварительным подсчетам, кандидат в президенты, который реально борется за победу, тратит на кампанию в среднем более 200 млн долларов.

К слову, заместитель главы Центральной избирательной комиссии Андрей Магера рассказал, что именно может сорвать второй тур выборов президента.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

StarLightMedia и Опора начали кампанию за честные и свободные выборы
Экологическое вопрос стал манипуляцией электората – Борейко
Сколько украинцев собираются голосовать на выборах 2019 – соцопрос
Форум Власть и бизнес: новый общественный договор. О чем говорили бывшие президенты Украины
Букмекеры определили лидера выборов президента 2019
Избирательной пирамидой руководил народный депутат – СБУ
Выборы 2019: СБУ проводит массовые обыски по делам о подкупе избирателей
Выборы 2019: как украинцам проголосовать за границей

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка