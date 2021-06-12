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Где можно купаться в Киеве — список пляжей, готовых к летнему сезону

В Киеве к летнему сезону подготовили 14 пляжей. Семь из них получили официальные паспорта, удостоверяющие пригодность для купания и отдыха.

Это пляжи Вербный, Пуща-Водица, Венеция, Детский, Золотой, Предмостная Слободка, Троещина.

В КГГА говорят, что остальные получит паспорта позже. Кроме этого, девять столичных пляжей номинировали на международную экологическую награду Голубой флаг — пока ждут решения жюри.

Также городские власти сообщает, что на побережьях обустроили 26 спасательных постов, а в течение сезона песок на пляжах будут регулярно очищать спецтехникой.

Лучшие пляжи Одессы

Где купаться в Одессе 2021 и какие пляжи уже готовы к курортному сезону — читайте на Фактах ICTV.

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