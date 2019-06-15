Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Где пожарить в Киеве шашлыки: цены за аренду беседок и штрафы

По всей стране солнечная погода, впереди – еще несколько праздничных выходных. Поэтому множество людей уже собираются на шашлыки. При этом везде ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Поэтому спасатели просят всех быть максимально осмотрительными с огнем.

За незаконное разведение огня можно заплатить штраф – до полутора тысяч гривен. В столице законных, полностью оборудованных, мест для шашлыков – 41. Все обозначенные на карте Киевзеленстроя. Есть также множество частных зон отдыха.

Смотрите: Как проверить туроператора и на что обратить внимание, покупая путевку

На Русановской набережной – за 1000 гривен можно снять беседку на день с видом на Киев. Вмещает до 15 человек.

А также в таких местах обычно есть дополнительные развлечения и удобства – каяки, детские аттракционы, шезлонги.

К слову, Затока – поселок в Одесской области, который ежегодно принимает тысячи украинских и иностранных туристов. Факты ICTV расскажут о пляжах Затоки, вариантах жилья и развлечений.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Отдых на озере Свитязь: современная набережная и обновленная канализация
Бассейн, сад и 30 видов животных: ВДНХ спасает киевлян от жары и скуки
Отдых на Волыни: куда поехать и что посмотреть
Как выбрать купальник: топ-5 трендов лета 2019
Чем заняться летом в городе, если не поехал на море – 15 вариантов
Топ-10 лучших пляжей Одессы
7 мест для шашлыка в Киеве
Казацкий лагерь для детей: чему учат и цена

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка