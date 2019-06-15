Где пожарить в Киеве шашлыки: цены за аренду беседок и штрафы

По всей стране солнечная погода, впереди – еще несколько праздничных выходных. Поэтому множество людей уже собираются на шашлыки. При этом везде ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Поэтому спасатели просят всех быть максимально осмотрительными с огнем.

За незаконное разведение огня можно заплатить штраф – до полутора тысяч гривен. В столице законных, полностью оборудованных, мест для шашлыков – 41. Все обозначенные на карте Киевзеленстроя. Есть также множество частных зон отдыха.

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На Русановской набережной – за 1000 гривен можно снять беседку на день с видом на Киев. Вмещает до 15 человек.

А также в таких местах обычно есть дополнительные развлечения и удобства – каяки, детские аттракционы, шезлонги.

К слову, Затока – поселок в Одесской области, который ежегодно принимает тысячи украинских и иностранных туристов. Факты ICTV расскажут о пляжах Затоки, вариантах жилья и развлечений.

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