Где в Киеве сдать плазму крови, если ты переболел коронавирусом

Украинские фармакологические компании интенсивно занимаются разработкой эффективных лекарств против коронавируса, вернее его симптоматики. Препарат Биовен уже прошел клинические исследования и его внесли в протокол лечения.

Ученые продолжают работать над разработкой препарта, в основе которого плазма крови людей, переболевших коронавирусом. Клинические испытания препарата на основе иммуноглобулина продолжались практически шесть месяцев.

В исследовании приняли участие 66 тяжелобольных пациентов: половина из них употребляли препарат, который облегчает течение пневмонии. Ученые уверяют, что во время исследования летальность сократилась в четыре раза.

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— Принцип действия не связан с воздействием непосредственно на вирусные частицы, этот препарат снижает провоспалительную активность организма, — отмечает руководитель департамента клинических исследований Биофарма Андрей Рыбаков.

Об экспериментальном лекарстве на основе антител к Covid-19 уже сообщали в Америке, Израиле, Польше. Теперь и Украина стремится выработать свой эффективный препарат. Для этого в семи городах Украины собирают плазму крови, среди них — Черкассы, Харьков, Днепр.

С октября такой центр заработал и в Киеве по адресу ул Свистюка, 2-а (бизнес центр Левобережный, 8 этаж, доноров там принимают со вторника по субботу с 8.00 до 14.40)

В случае возникновения дополнительных вопросов можно позвонить в центр крови по телефону + 380 (67) 46 67 675. С момента полного выздоровления до дачи крови должно пройти минимум две недели.