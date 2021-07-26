Где водители будут получать “письма счастья”: в Украине заработали еще 11 камер на дорогах

В полдень 27 июля в Украине заработало еще одиннадцать камер видеофиксации нарушений скоростного режима.

Отныне так называемые “письма счастья” будут получать нарушители правил дорожного движения на трассах в Кировоградской и Житомирской областях, Кропивницком и в Харькове.

За час работы каждая камера зафиксировала превышение скорости десятками водителей, сообщили в патрульной полиции. Каждому пришлют письмо, но раньше можно узнать о правонарушениях в мобильном приложении Дія.

В полиции ожидают уменьшения количества ДТП в три раза, как это происходит на участках, где камеры уже работают. Юристы же увидели ряд недостатков в работе камер.

Информация с камер в режиме онлайн поступает в центр обработки данных в Киеве.

Система формирует постановление, его проверяет патрульный и если нет замечаний, ставит электронную подпись. После чего документ появляется в электронном кабинете водителя в приложении Дія или отправляется по почте.

Водители в основном поддерживают нововведения, переживают только, чтобы “письма счастья” поступали к настоящему нарушителя и не было путаницы, как прежде.

Адвокат Денис Журавель не исключает, что так называемые письма счастья смогут получать и водители, которые вообще не были за рулем, например, если автомобиль продали по доверенности.

Чтобы не платить за чужие нарушения, адвокат советует в электронном кабинете водителя отметить надлежащего пользователя транспортного средства. Из недостатков — камеры могут зафиксировать далеко не всех нарушителей.

Оспаривают такие штрафы единицы, говорит адвокат, в основном водители решают не ввязываться в судебную тяжбу, тем более если оплатить штраф в течение 10-ти дней — скидка 50%.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.