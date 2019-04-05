Дебаты видеороликами продолжаются: Порошенко вызывает Зеленского

Новые требования и новое обращение. Фавориты президентской гонки и дальше общаются друг с другом через видеоролики. На этот раз Владимир Зеленский требует от Петра Порошенко, чтобы дебаты проводила Юлия Тимошенко. Мол, она может стать гарантом честных дебатов.

И с ответом не замедлил Петр Порошенко. Этой ночью он записал свое обращение. В нем призвал Владимира Зеленского не бояться и прийти на дебаты. Ведь будущий главнокомандующий должен уметь дискутировать, и смело смотреть в глаза не только своим оппонентам, но и врагам. Также Порошенко призвал Зеленского не отказываться от встречи на стадионе и не искать причин ее отмены.

Порошенко принял предложение Зеленского прийти в медпункт спорт комплекса и сдать анализы на употребление алкоголя и наркотиков. Правда накануне шоумен заявил, на обследование не придет. Мол, хочет, чтобы его оппонент пришел в другую клинику. Которая принадлежит поклоннику Зеленского.

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Чтобы проверить, принимает ли человек наркотики или алкоголь, нужно иметь специальное оборудование.

На этом оборудовании анализируют такие биологические материалы: мочу, волосы, ногти и даже кровь, где наркотики очень быстро метаболизируется.

Нынешнюю публичную дискуссию кандидатов относительно проведения дебатов можно считать предвыборной агитацией, убеждены в Центральной избирательной комиссии. Там напомнили, о дебатах кандидаты могут говорить только после объявления ЦИК окончательных результатов голосования. На сегодня в работе Центризбиркома объявлен перерыв. Пока в ведомстве приняли 165 протоколов с мокрыми печатями. Ждут еще 34.

К слову, Петр Порошенко сдал анализы на НСК Олимпийский (ТРАНСЛЯЦИЯ).

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