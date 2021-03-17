Дефицита масок и антисептиков не будет: производители готовы к новой волне Covid-19

Производители масок и антисептиков говорят, что готовы к новой волне коронавируса в Украине, поскольку имеют запас сырья. Они обещают, что дефицита, как весной прошлого года, не будет.

Финансовый директор компании MDM Александр Здраг рассказал, что на предприятии за время пандемии увеличили производство антисептиков вдвое, а в пиковые моменты делали втрое больше.

По его словам, работали в три смены круглосуточно и без выходных. Благодаря таким усилиям рынок через несколько месяцев насытили.

Сейчас здесь ежемесячно выпускают до полусотни тонн дезинфекционных средств, которые идут в больницы, школы и есть в каждом кармане украинца.

В лаборатории совершенствуют препараты, чтобы они были эффективны против коронавируса и более щадящими к коже.

Последний пик заказов пришелся на предновогодний период. Сейчас идет новая волна, и здесь готовы ко всем сценариям.

А на ООО Вива-Трейд, которое до пандемии выпускало респираторы для нужд производственных предприятий, открыли новую линию и значительно расширили производство. Теперь выпускают маски, медицинские респираторы и одноразовую одежду.

Его директор Вадим Васильев говорит, что сейчас склады предприятия заполнены продукцией, поэтому к новой волне пандемии готовы.

14 марта премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине началась третья волна коронавируса.

По его словам, если большинство областей окажется в красной зоне эпидемиологической опасности, придется возвращаться к внедрению локдауна.

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